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«Сейчас перелёты дорогие». Анна Блинкова назвала причины, по которым редко бывает в России

«Сейчас перелёты дорогие». Анна Блинкова назвала причины, по которым редко бывает в России
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76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, почему не удаётся часто бывать в родной стране.

— Как часто вы сейчас успеваете приезжать в Россию?
— Если честно, приезжаю нечасто. Во-первых, у меня очень плотный календарь. А во-вторых, сейчас перелёты дорогие. И, к сожалению, пока не удаётся бывать в России больше, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 25 апреля, Блинкова проиграла лидеру рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко (3:6, 4:6) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Анна родилась в Москве, официальное место проживания — Павловский Посад (Московская область).

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