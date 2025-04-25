«Иначе можно свихнуться». Блинкова рассказала о своих увлечениях, помимо тенниса

76-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова рассказала, как проводит свободное от тенниса время.

— Когда вы говорите, что после тяжёлых матчей лучше отдохнуть, как вот этот отдых у вас складывается?

— Помимо разминки, растяжки и массажа, я люблю и на кровати просто полежать, и посмотреть в потолок. Люблю погулять, люблю почитать, проводить время с моей командой. Мне нравится разговаривать с моей командой про теннис, и только про теннис. Плюс я люблю поговорить просто так со всеми на кортах, я человек общительный: и с тем поболтать, и с этим. Но у меня нет такого, что я пойду выпить куда-то, или в спа-салон, или в какую-нибудь хамам, или в сауну — это я не люблю. У меня проблема, я не знаю, проблема это или это хорошо, я очень люблю смотреть теннис по телевизору и на телефоне. Я смотрю всё, я смотрю мужчин, женщин, большие турниры, «челленджеры», я всё смотрю, и иногда слишком много. Иногда нужно реально переключаться, отдыхать и делать что-то другое, иначе можно свихнуться, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 25 апреля, Блинкова проиграла лидеру рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко (3:6, 4:6) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).