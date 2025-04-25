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«Плюс могу заработать деньги». Анна Блинкова — об участии в турнирах в парном разряде

«Плюс могу заработать деньги». Анна Блинкова — об участии в турнирах в парном разряде
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76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова ответила на вопрос о своём отношении к участию в турнирах в парном разряде.

— Вы активно играете в парном разряде. Это же совсем другие матчи. Они вам помогают, мешают, дополняют что-то, вы какие-то элементы отрабатываете?
— Хороший вопрос. Я играю в паре не всегда, не на всех турнирах. Во-первых, это физически тяжело играть на каждом турнире одиночку и пару. И я люблю, например, когда я выиграю одиночный матч в трёх сетах, потом отдохнуть. Конечно, я стараюсь играть пару на больших турнирах — на «Больших шлемах», на «тысячниках» и на «пятисотниках» даже, если я попадаю по рейтингу. Потому что это всегда хорошая тренировка. Я тренирую подачу, приёмы, игру с лёта, и плюс я могу заработать деньги. Ну и кроме того, я пару очень люблю. Я получаю большое удовольствие, и мне очень нравится играть пару, например, на «Больших шлемах». Это всегда очень приятно. Но, повторюсь, на более маленьких турнирах я не играю пару, потому что мне физически очень тяжело, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

26-летняя Блинкова — полуфиналистка одного парного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США — 2020) и победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

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