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«Я очень устал». Фис — о неожиданном поражении во втором круге «Мастерса» в Мадриде

«Я очень устал». Фис — о неожиданном поражении во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал неожиданное поражение во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Он проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье со счётом 6:7, 4:6.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Я очень устал. График сложный. Нужно тренироваться очень много дней подряд. Мне необходимо отдохнуть два-три дня, затем вернусь к тренировкам. Соперник провёл отличный матч, боролся на полную катушку, заставлял меня искать игру. Я потерпел очень большую неудачу. Если бы я быстро закончил первый сет, матч был бы другим, но такие вещи случаются», — сказал Фис на пресс-конференции.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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