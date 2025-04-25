Джессика Пегула уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде
Поделиться
Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/32 финала она одержала уверенную победу над немецкой теннисисткой Евой Лис (6:2, 6:2), занимающей 68-ю строчку мирового рейтинга.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 20:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Ева Лис
Е. Лис
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге турнира в Мадриде Пегула встретится с 56-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой.
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
21:41
-
21:30
-
21:17
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:43
-
20:41
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
19:57
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:15
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:27
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:32
-
17:16
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:26