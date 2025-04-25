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Джессика Пегула уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Джессика Пегула уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/32 финала она одержала уверенную победу над немецкой теннисисткой Евой Лис (6:2, 6:2), занимающей 68-ю строчку мирового рейтинга.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 20:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Мадриде Пегула встретится с 56-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой.

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