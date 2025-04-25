«Мою подачу всегда тяжело взять». Зверев ответил, почему на жеребьёвке выбирает приём

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему на жеребьёвке перед началом матча он чаще всего выбирает приём.

«Мне кажется, что мою подачу всегда тяжело взять, и если я смогу сразу с брейком начать, то для меня это большая помощь. У меня иногда это получается, иногда – нет (смеётся)», — сказал Зверев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

Сегодня, 25 апреля, немецкий теннисист обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута (6:2, 6:2) в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. В первом сете Зверев сразу взял подачу соперника, после чего выиграл гейм на своей и повёл 2:0.