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«Мою подачу всегда тяжело взять». Зверев ответил, почему на жеребьёвке выбирает приём

«Мою подачу всегда тяжело взять». Зверев ответил, почему на жеребьёвке выбирает приём
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему на жеребьёвке перед началом матча он чаще всего выбирает приём.

«Мне кажется, что мою подачу всегда тяжело взять, и если я смогу сразу с брейком начать, то для меня это большая помощь. У меня иногда это получается, иногда – нет (смеётся)», — сказал Зверев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

Сегодня, 25 апреля, немецкий теннисист обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута (6:2, 6:2) в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. В первом сете Зверев сразу взял подачу соперника, после чего выиграл гейм на своей и повёл 2:0.

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