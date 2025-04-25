Бен Шелтон поделился эмоциями после волевой победы во втором круге «Мастерса» в Мадриде

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выход в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче второго круга он одержал волевую победу над Мариано Навоне из Аргентины. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:3.

«Шаг за шагом. Матч за матчем. Стараюсь чувствовать себя более комфортно и каждый день чему-то учиться. Я уже играл на многих грунтовых кортах в этом сезоне. Когда я играю на них, выигрываю или проигрываю, я чему-то учусь. Просто наслаждаюсь этим опытом в Европе. Чувствую, что делаю всё правильно. Не слишком расстраиваюсь из-за мелочей. Знаю, что на грунте не обязательно быть идеальным, но нужно быть жёстким», — сказал Шелтон после матча.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.