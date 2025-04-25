Баутиста-Агут — о Звереве: он один из худших соперников на турнире в Мадриде

55-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

«Покидаю турнир немного расстроенным, потому что хотел бы сыграть лучше. Но я должен поздравить Зверева, потому что он был очень хорош, очень силён на подаче. Здесь, в Мадриде, возможно, он если и не худший соперник, то один из худших, которые могут попасться. Он приехал после победы в Мюнхене, очень хорошо играет в этих условиях. Я бы поставил его фаворитом в борьбе за победу в турнире», — сказал Баутиста-Агут на пресс-конференции.