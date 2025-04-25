Баутиста-Агут — о Звереве: он один из худших соперников на турнире в Мадриде
Поделиться
55-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 15:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
«Покидаю турнир немного расстроенным, потому что хотел бы сыграть лучше. Но я должен поздравить Зверева, потому что он был очень хорош, очень силён на подаче. Здесь, в Мадриде, возможно, он если и не худший соперник, то один из худших, которые могут попасться. Он приехал после победы в Мюнхене, очень хорошо играет в этих условиях. Я бы поставил его фаворитом в борьбе за победу в турнире», — сказал Баутиста-Агут на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
22:58
-
22:55
-
22:37
-
22:28
-
22:07
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:17
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:43
-
20:41
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
19:57
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:15
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:27
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:32
-
17:16