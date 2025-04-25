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Баутиста-Агут — о Звереве: он один из худших соперников на турнире в Мадриде

Баутиста-Агут — о Звереве: он один из худших соперников на турнире в Мадриде
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55-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 15:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

«Покидаю турнир немного расстроенным, потому что хотел бы сыграть лучше. Но я должен поздравить Зверева, потому что он был очень хорош, очень силён на подаче. Здесь, в Мадриде, возможно, он если и не худший соперник, то один из худших, которые могут попасться. Он приехал после победы в Мюнхене, очень хорошо играет в этих условиях. Я бы поставил его фаворитом в борьбе за победу в турнире», — сказал Баутиста-Агут на пресс-конференции.

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