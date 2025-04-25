«Он уже сделал больше, чем мы трое». Джокович сравнил Алькараса с «Большой тройкой»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович сравнил успехи третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с достижениями представителей «Большой тройки».

«С его результатами в его возрасте можно даже сказать, что он уже сделал больше, чем мы трое. У него впереди вся его карьера и много времени, и есть всё необходимое, чтобы войти в историю. Да, у нас было доминирование. Конечно, Рафа на грунте, Роджер на траве или я на харде, где выигрывал всё подряд три или четыре года. Но всё это произошло, во всяком случае, для меня, когда мне было уже 23 или 24 года. На самом деле, можно сказать, что мне удалось доминировать с 23 до 33 лет. Однако Карлосу ещё даже нет 23. Нужно помнить его возраст. То, что он сделал в его возрасте, ненормально. Так что я уверен, что мы увидим его на самых больших сценах с большим количеством трофеев в ближайшие 10 или 15 лет, пока он будет играть», — сказал Джокович на пресс-конференции.

21-летний Алькарас — самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин; победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 18 турниров ATP, серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.