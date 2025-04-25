«Я был близок к званию первой ракетки мира». Зверев назвал трудные периоды своей карьеры

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал о тяжёлых периодах своей карьеры.

«Бывали, конечно, тяжёлые фазы у меня. Тяжёлый момент — 2022 год, когда я травмировался. Я очень был близок к званию первой ракетки мира, и потом вдруг я не могу на корт выйти семь месяцев. Вот это для меня тяжело было. Ещё когда я проиграл финал Australian Open — 2025, потому что я в этот финал шёл с настроем, что могу его выиграть. И тут я выхожу на корт, и шансов у меня не очень много. Он (Янник Синнер. — Прим. «Чемпионата») просто лучше меня играл и делал в принципе всё лучше меня. Поэтому, конечно, есть тяжёлые фазы. У каждого игрока и у каждого спортсмена есть такие в карьере. Да и у каждого человека в жизни», — сказал Зверев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

28-летний Зверев — олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде; финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США – 2020, Открытый чемпионат Франции – 2024, Открытый чемпионат Австралии – 2025); двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде; победитель 25 турниров ATP (из них 23 – в одиночном разряде); победитель United Cup (2024) в составе сборной Германии.