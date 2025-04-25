Хольгер Руне досрочно завершил матч второго круга «Мастерса» в Мадриде с Флавио Коболли

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с матча второго круга категории «Мастерс» в Мадриде. После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли представитель Дании принял решение досрочно завершить поединок.

Напомним, на прошлой неделе Руне стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса — 7:6, 6:2.

В третьем круге «тысячника» в Мадриде Коболли сразится с американским теннисистом Брэндоном Накашимой. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.