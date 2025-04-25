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Хольгер Руне досрочно завершил матч второго круга «Мастерса» в Мадриде с Флавио Коболли

Хольгер Руне досрочно завершил матч второго круга «Мастерса» в Мадриде с Флавио Коболли
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с матча второго круга категории «Мастерс» в Мадриде. После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли представитель Дании принял решение досрочно завершить поединок.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 21:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
2
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Напомним, на прошлой неделе Руне стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса — 7:6, 6:2.

В третьем круге «тысячника» в Мадриде Коболли сразится с американским теннисистом Брэндоном Накашимой. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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