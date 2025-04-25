Елена Рыбакина разгромила Бьянку Андрееску во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде завершился матч второго круга, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала уверенную победу над канадкой Бьянкой Андрееску (6:3, 6:2), занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Казахстанская теннисистка выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге турнира в Мадриде Рыбакина встретится с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.