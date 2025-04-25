Елена Рыбакина разгромила Бьянку Андрееску во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде завершился матч второго круга, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала уверенную победу над канадкой Бьянкой Андрееску (6:3, 6:2), занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
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|2
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Казахстанская теннисистка выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге турнира в Мадриде Рыбакина встретится с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.
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