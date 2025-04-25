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«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 25 апреля

«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, в Мадриде прошёл третий игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). Второй круг:

Артур Риндеркнеш (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 14) — 3:6, 4:6;

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Артюр Фис (Франция, 13) — 7:6, 6:4;

Даниил Медведев (Россия, 9) — Ласло Джере (Сербия) — отказ;

Алексей Попырин (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:7;

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — 7:6, 6:4;

Тейлор Фриц (США, 3) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:4;

Александр Зверев (Германия, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:2, 6:2;

Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7) — отказ;

Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:2, отказ.

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