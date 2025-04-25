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«Это ужасно». Артюр Фис высказался об электронном судействе на грунте

«Это ужасно». Артюр Фис высказался об электронном судействе на грунте
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о судействе после неожиданного поражения во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Он проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье со счётом 6:7, 4:6.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Это ужасно. Уже несколько недель мы играем с электронным судейством. Мы на грунте, где остаются следы от мяча. Подача на два-три сантиметра в ауте, а когда смотришь видео, то показывает, что мяч зацепил линию. Я считаю, это ужасно. На грунте надо вернуть линейных и доверять судье на вышке. Сейчас он вообще ничего не делает. Он просто сидит, чтобы говорить 15:40 или выносить предупреждения. Он больше не спускается, чтобы проверить след. Мне кажется, что это надо менять. Особенно на грунте – это очень раздражает», — сказал Фис на пресс-конференции.

Действующим чемпионом грунтового турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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