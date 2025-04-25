«Это ужасно». Артюр Фис высказался об электронном судействе на грунте

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о судействе после неожиданного поражения во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Он проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье со счётом 6:7, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Это ужасно. Уже несколько недель мы играем с электронным судейством. Мы на грунте, где остаются следы от мяча. Подача на два-три сантиметра в ауте, а когда смотришь видео, то показывает, что мяч зацепил линию. Я считаю, это ужасно. На грунте надо вернуть линейных и доверять судье на вышке. Сейчас он вообще ничего не делает. Он просто сидит, чтобы говорить 15:40 или выносить предупреждения. Он больше не спускается, чтобы проверить след. Мне кажется, что это надо менять. Особенно на грунте – это очень раздражает», — сказал Фис на пресс-конференции.
Действующим чемпионом грунтового турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.
- 25 апреля 2025
-
22:58
-
22:55
-
22:37
-
22:28
-
22:07
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:17
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:43
-
20:41
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
19:57
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:15
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:27
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:32
-
17:16