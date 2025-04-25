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Каспер Рууд выиграл наибольшее количество матчей на грунте начиная с 2020 года

Каспер Рууд выиграл наибольшее количество матчей на грунте начиная с 2020 года
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Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд одержал 120-ю победу на грунте начиная с 2020 года.

Сегодня, 25 апреля, Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв французского теннисиста 76-го номера мирового рейтинга Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Количество побед на грунтовом покрытии начиная с сезона-2020:

  1. Каспер Рууд — 120.
  2. Стефанос Циципас — 94.
  3. Карлос Алькарас — 90.
  4. Александр Зверев — 85.
  5. Себастьян Баэс — 81.

В следующем круге соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Действующим чемпионом грунтового турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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