Каспер Рууд выиграл наибольшее количество матчей на грунте начиная с 2020 года

Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд одержал 120-ю победу на грунте начиная с 2020 года.

Сегодня, 25 апреля, Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв французского теннисиста 76-го номера мирового рейтинга Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Количество побед на грунтовом покрытии начиная с сезона-2020:

Каспер Рууд — 120. Стефанос Циципас — 94. Карлос Алькарас — 90. Александр Зверев — 85. Себастьян Баэс — 81.

В следующем круге соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Действующим чемпионом грунтового турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.