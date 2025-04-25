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«Мне нельзя». Соболенко призналась, что не засматривается на болбоев во время матчей

«Мне нельзя». Соболенко призналась, что не засматривается на болбоев во время матчей
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о том, что на турнире категории WTA-1000 в Мадриде роль болбоев исполняют модели.

В Мадриде роль болбоев и болгёрл исполняют модели. Ты обратила на это внимание?
— Красиво же всё! Честно говоря, об этом даже не знала. Только пару дней назад об этом сказала мне моя команда. Да? Ну ладно, думаю, надо посмотреть.

— То есть ты не обращаешь внимания, как красивый парень подаёт тебе мячи?
— Если на трибунах есть мой парень, я не обращаю внимания. А он всегда там! Поэтому я и не обращаю внимания. Мне нельзя, — сказала Соболенко в интервью BB Tennis после победы над россиянкой Анной Блинковой (6:3, 6:4) во втором круге.

Напомним, белорусская теннисистка встречается с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

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