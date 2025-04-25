«Не ощущаю, что произошло что-то невероятное». Потапова — о победе над игроком из топ-10

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала первую победу с 2023 года над игроком топ-10 рейтинга WTA. Сегодня. 25 апреля, в матче 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.
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— Ваша первая победа над игроком топ-10 с 2023 года.
— Так давно? Действительно?
— Да. Насколько она для вас важна?
— Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно, — сказала Потапова в беседе с «Чемпионатом».
В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.
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