Чемпионка двух ТБШ Виктория Азаренко покинет топ-50 рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко покинет топ-50 рейтинга WTA после неудачного выступления на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она проиграла 39-й ракетке мира из Сербии Ольге Данилович. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Отметим, по итогам обновления рейтинга WTA в топ-50 не останется ни одной теннисистки, рождённой в 1980-х годах. Виктория Азаренко (1989) являлась последней представительницей данной группы игроков.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.