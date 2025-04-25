Соболенко не назвала Беларусь в числе двух стран, где хотела бы организовать свой турнир

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, в каких странах хотела бы организовать свои теннисные соревнования.

— Представь, что у тебя был бы свой теннисный турнир. Где бы он проходил и что бы там было?

— Там было бы очень много вкусной еды и десертов. Сразу могу сказать: этого было бы очень много. Возможно, это был бы такой турнир пышек.

А где? Хорошо, а можно начать турнир в Бразилии, в Сан-Паулу, а закончить в Греции. Потому что Греция — это прямо топ, — сказала Соболенко на пресс-конференции после победы над россиянкой Анной Блинковой (6:3, 6:4) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Напомним, белорусская теннисистка встречается с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.