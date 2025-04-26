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«Выиграть Олимпиаду круто». Потапова — о важности победы над действующей чемпионкой ОИ

«Выиграть Олимпиаду круто». Потапова — о важности победы над действующей чемпионкой ОИ
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от победы над чемпионкой ОИ-2024 китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:4, 6:4) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

— Насколько важно, что обыграли действующую олимпийскую чемпионку?
— Не думала об этом. У нас всегда с ней тяжёлые матчи, за три часа, тай-брейки. Это давало уверенность, что она не сильнее меня. Выиграть Олимпиаду круто, я за неё рада, но и за себя – тоже.

— Какие были мысли во втором сете, когда проигрывала с брейком — 1:3?
— Понимала, что не надо ничего менять. За весь матч мы не сыграли ни одного гейма на её подаче, который она выиграла бы легко. Я знала, что у меня будет шанс. Видела, насколько ей было некомфортно играть на подаче, — сказала Потапова в беседе с «Чемпионатом».

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.

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