«Выиграть Олимпиаду круто». Потапова — о важности победы над действующей чемпионкой ОИ

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от победы над чемпионкой ОИ-2024 китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:4, 6:4) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

— Насколько важно, что обыграли действующую олимпийскую чемпионку?

— Не думала об этом. У нас всегда с ней тяжёлые матчи, за три часа, тай-брейки. Это давало уверенность, что она не сильнее меня. Выиграть Олимпиаду круто, я за неё рада, но и за себя – тоже.

— Какие были мысли во втором сете, когда проигрывала с брейком — 1:3?

— Понимала, что не надо ничего менять. За весь матч мы не сыграли ни одного гейма на её подаче, который она выиграла бы легко. Я знала, что у меня будет шанс. Видела, насколько ей было некомфортно играть на подаче, — сказала Потапова в беседе с «Чемпионатом».

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.