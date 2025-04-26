«Я всё ещё не в лучшей форме». Рыбакина — о победе во втором круге Мадрида

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу над канадкой Бьянкой Андрееску (6:3, 6:2), занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

«Первые матчи всегда непростые. Против Бьянки всегда тяжело. Очень рада, что мне удалось победить. Я всё ещё не в лучшей форме. Очень рада вернуться и провести первый матч в сезоне на грунте. С нетерпением жду следующего матча», — сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде Елена Рыбакина встретится с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.