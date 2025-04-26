Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я всё ещё не в лучшей форме». Рыбакина — о победе во втором круге Мадрида

«Я всё ещё не в лучшей форме». Рыбакина — о победе во втором круге Мадрида
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу над канадкой Бьянкой Андрееску (6:3, 6:2), занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

«Первые матчи всегда непростые. Против Бьянки всегда тяжело. Очень рада, что мне удалось победить. Я всё ещё не в лучшей форме. Очень рада вернуться и провести первый матч в сезоне на грунте. С нетерпением жду следующего матча», — сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде Елена Рыбакина встретится с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Материалы по теме
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android