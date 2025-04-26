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Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 25 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 25 апреля
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В пятницу, 25 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч второго круга.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/32 финала:

  • Алисия Паркс (США) — Дарья Касаткина (Австралия) — 2:6, 5:7;
  • Кэти Бултер (Великобритания) — Жасмин Паолини (Италия) — 1:6, 2:6;
  • Магда Линетт (Польша) — Мария Саккари (Греция) — 6:7 (5:7), 3:6;
  • Кристина Букша (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:7 (1:7), 5:7;
  • Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:4;
  • Ребекка Масарова (Швейцария) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3;
  • Питон Стирнс (США) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 2:6, 7:5;
  • Марта Костюк (Украина) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 2:6, 6:2;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4;
  • Элина Свитолина (Украина) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 6:1;
  • Моюка Учижима (Япония) — Онс Жабер (Тунис) — 4:6, 6:3 6:4;
  • Джессика Пегула (США) — Ева Лис (Германия) — 6:2, 6:2;
  • Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 6:4;
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:2.
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