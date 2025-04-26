Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 25 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В пятницу, 25 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч второго круга.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/32 финала: