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«Я заставил его потерять уверенность». Комесанья — о победе над Фисом

«Я заставил его потерять уверенность». Комесанья — о победе над Фисом
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Аргентинский теннисист Франсиско Комесанья прокомментировал победу над Артюром Фисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Мне нравится соревноваться с лучшими. Думаю, что соревнования на многолюдных кортах очень мотивируют меня и повышают уровень. Чувствую, что в Мадриде условия благоприятствуют моему теннису. Знал, что победить Фиса будет сложно, потому что он играет очень хорошо и последовательно. Я заставил его усомниться и потерять уверенность», — сказал Комесанья на пресс-конференции.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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