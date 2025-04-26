«Я заставил его потерять уверенность». Комесанья — о победе над Фисом

Аргентинский теннисист Франсиско Комесанья прокомментировал победу над Артюром Фисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

«Мне нравится соревноваться с лучшими. Думаю, что соревнования на многолюдных кортах очень мотивируют меня и повышают уровень. Чувствую, что в Мадриде условия благоприятствуют моему теннису. Знал, что победить Фиса будет сложно, потому что он играет очень хорошо и последовательно. Я заставил его усомниться и потерять уверенность», — сказал Комесанья на пресс-конференции.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.