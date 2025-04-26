Андрей Рублёв рассказал, как его изменила победа на турнире ATP-500 в Дохе

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв высказался о победе на турнире ATP-500 в Дохе, которую он одержал в феврале этого года.

«Отличные воспоминания. Это был действительно хороший момент. Приятное чувство, когда применяешь другой подход, делаешь другие вещи, испытываешь другие эмоции и тому подобное, и всё равно это даёт хороший результат. Это был приятный момент, который позволил понять, что ты можешь быть не только одержимым результатами», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв готовится защищать титул «Мастерса» в Мадриде. Вчера, 25 апреля, он вышел в третий круг турнира на отказе Гаэля Монфиса. Напомним, в прошлом году в Мадриде Рублёв в четвертьфинале обыграл Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:3, 6:2, в полуфинале — Тейлора Фрица (6:4, 6:3), а в финале — Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).