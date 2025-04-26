«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 26 апреля

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Сегодня, 26 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 2-й круг (время московское):

12:00. Кей Нисикори (Япония) – Денис Шаповалов (Канада);

13:30. Алекс де Минор (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия);

15:00. Стефанос Циципас (Греция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

16:30. Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Cербия);

16:30. Григор Димитров (Болгария) — Николас Харри (Чили);

18:00. Карен Хачанов (Россия) – Райлли Опелка (США);

20:00. Джек Дрейпер (Великобритания) – Таллон Грикспор (Нидерланды);

22:30. Жоао Фонсека (Бразилия) – Томми Пол (США).

Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.