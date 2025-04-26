Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч пятого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 26 апреля (время московское)