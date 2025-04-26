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Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 26 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 26 апреля
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Сегодня, 26 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч пятого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 26 апреля (время московское)

  • 12:00. Мирра Андреева (Россия) — Магдалена Френх (Польша).
  • 12:00. Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия).
  • 13:30. Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).
  • 14:00. Мэдисон Киз (США) — Анна Калинская (Россия).
  • 15:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
  • 15:30. Энн Ли (США) — Кори Гауфф (США).
  • 21:00. Линда Носкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша).
  • 22:30. Донна Векич (Хорватия) — Эмма Наварро (США).
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