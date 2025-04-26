Мирра Андреева — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Мадриде
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Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором встретятся российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева и представительница Польши Магдалена Френх, занимающая 27-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча между Андреевой и Френх, начало которого запланировано на 12:00 мск.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Магдалена Френх
М. Френх
Андреева-младшая и Френх провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. В третьем круге Australian Open — 2025 россиянка одержала победу в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 6:2.
Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
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