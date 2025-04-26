Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Мадриде

Мирра Андреева — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Мадриде
Комментарии

Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором встретятся российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева и представительница Польши Магдалена Френх, занимающая 27-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча между Андреевой и Френх, начало которого запланировано на 12:00 мск.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Андреева-младшая и Френх провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. В третьем круге Australian Open — 2025 россиянка одержала победу в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 6:2.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

Материалы по теме
«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 26 апреля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android