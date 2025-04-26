«Безумие, очень стрессово». Бен Шелтон — о страхе сдать положительный тест на допинг

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался об опасениях случайного попадания допинга в свой организм.

«Сейчас, если кто-то пожимает мне руку или касается моего плеча, чтобы поздороваться, я уже думаю о том, не намазался ли он кремом, который может проникнуть в мой метаболизм и дать положительный результат допинг-теста. Доказать это невозможно, поэтому мы все очень осторожны с нашими контактами. То же самое касается еды и питья. Мы должны быть уверены, что в них каким-то образом ничего не попало. Это действительно безумие, очень стрессово», — приводит слова Шелтона Punto de Break.