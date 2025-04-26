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Анастасия Потапова: когда выходила на поле «Спартака», у меня очень сильно стучало сердце

Анастасия Потапова: когда выходила на поле «Спартака», у меня очень сильно стучало сердце
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своей привязанности к футбольному клубу «Спартак» (Москва) и ответила, будет ли смотреть сегодняшнее дерби с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Когда вы выходили на траву футбольного поля на матче «Спартака», вы не сравнивали эту траву с травой Уимблдона?
— Нет. Я когда выходила на поле «Спартака», у меня очень сильно стучало сердце. Мне казалось, что этот звук на всём стадионе будет слышно, даже с музыкой вокруг. Я думала только о том, как не упасть и не промазать по мячу. Но я после каждого матча сейчас спускаюсь к команде, знакомым, общаемся на поле.

— Дерби завтра будете смотреть?
— Знаю, что «Спартак» высоко идёт в таблице, есть шансы выиграть чемпионат. Но матч в 18:30, поэтому, скорее всего, не смогу посмотреть, — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Даниилом Сальниковым.

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

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