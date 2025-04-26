Хольгер Руне назвал причину снятия с матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил, почему снялся с матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли Руне принял решение досрочно завершить поединок.

«К сожалению, сегодня во время разминки я немного подвернул колено и почувствовал это во время матча. Думаю, что снятие было лучшим решением, хотя я очень хотел продолжить свою позитивную серию в Испании. Увидимся в следующем году», — написал Руне на личной странице в соцсети Х.

Напомним, на прошлой неделе Хольгер Руне победил на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).