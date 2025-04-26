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Хольгер Руне назвал причину снятия с матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде

Хольгер Руне назвал причину снятия с матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил, почему снялся с матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли Руне принял решение досрочно завершить поединок.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 21:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
2
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«К сожалению, сегодня во время разминки я немного подвернул колено и почувствовал это во время матча. Думаю, что снятие было лучшим решением, хотя я очень хотел продолжить свою позитивную серию в Испании. Увидимся в следующем году», — написал Руне на личной странице в соцсети Х.

Напомним, на прошлой неделе Хольгер Руне победил на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).

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