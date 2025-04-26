Хольгер Руне назвал причину снятия с матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде
Поделиться
Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне объяснил, почему снялся с матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли Руне принял решение досрочно завершить поединок.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 21:40 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Хольгер Руне
Х. Руне
«К сожалению, сегодня во время разминки я немного подвернул колено и почувствовал это во время матча. Думаю, что снятие было лучшим решением, хотя я очень хотел продолжить свою позитивную серию в Испании. Увидимся в следующем году», — написал Руне на личной странице в соцсети Х.
Напомним, на прошлой неделе Хольгер Руне победил на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:46
-
10:44
-
10:27
-
10:26
-
10:16
-
09:52
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:17
-
01:01
-
00:46
-
00:31
-
00:18
-
00:11
- 25 апреля 2025
-
23:58
-
23:48
-
23:46
-
23:37
-
23:37
-
23:24
-
22:58
-
22:55
-
22:37
-
22:28
-
22:07
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:44