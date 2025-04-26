Кончита Мартинес: Мирра Андреева уже готова выиграть турнир «Большого шлема»

Кончита Мартинес, тренер седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, считает, что её 17-летняя подопечная уже способна победить на турнире «Большого шлема».

«У нас невероятная связь, мы очень хорошо ладим, и нам весело. Мирра уже готова выиграть «Шлем». Это правда, что выиграть турнир «Большого шлема» очень сложно, и вы никогда не знаете, когда это произойдёт, пока не сделаете этого. Однако, несмотря на свою молодость, у Андреевой уже есть необходимый уровень, чтобы это сделать. Посмотрим, сделает ли она это и когда, но уровень есть», — приводит слова Мартинес сайт турнира в Мадриде.