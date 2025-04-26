Карен Хачанов — Райлли Опелка: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде

Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга, в котором встретятся российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов и Райлли Опелка из США, занимающий 103-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Райлли Опелка, который начнётся не ранее 18:00 по московскому времени.

Хачанов и Опелка сыграют с друг другом впервые на турнирах уровня ATP. На «Мастерсе»-2025 в Мадриде россиянин проведёт свой первый матч, Опелка в первом круге обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 7:5, 7:5.