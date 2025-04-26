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Потапова дала совет М. Андреевой, как удержаться на высоком уровне после взлёта в юниорах

Потапова дала совет М. Андреевой, как удержаться на высоком уровне после взлёта в юниорах
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сравнила прогресс 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой со своим взлётом на юниорском уровне.

— У вас был классный взлёт по юниорам. Сейчас Мирра Андреева тоже стремительно взлетает. Какие бы вы советы дали ей и самой себе в том возрасте?
— Я бы сделала акцент на построении правильной команды вокруг ребёнка. Я рада за Мирру, что сейчас вокруг неё есть люди, которые её защищают от влияния извне, делают её лучше. Когда я была в её возрасте и на её позициях, у меня случился раскол в тренерском штабе, после чего всё пошло немного не туда. Но это опыт, у каждого своя дорога, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Потапова — финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.

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