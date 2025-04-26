Кончита Мартинес: для 17-летней девушки Мирра Андреева очень зрелый игрок

Испанский тренер Кончита Мартинес рассказала о работе с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

«Мирра энергичная. Когда дела идут так, как она хочет, она не возражает, если ты ей что-то скажешь. Но когда дела идут не так, мы видим её другую сторону, и ей трудно принимать вещи на веру. Я учусь распознавать, какие моменты лучше всего подходят для того, чтобы она поняла, что я пытаюсь донести.

Ей нужно научиться лучше слушать меня, когда дела идут не так хорошо, как ей хотелось бы. Тем не менее для 17-летней девушки она очень зрелый игрок, и мне иногда жаль, что я не была добрее к своим тренерам», — приводит слова Мартинес сайт турнира в Мадриде.