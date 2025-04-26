Дарья Касаткина: если я хотела жить свободной жизнью, я не могла сделать этого в России

14-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о причинах своего перехода из России в Австралию.

«Мне пришлось сделать этот шаг и сменить гражданство, потому что, если я хотела жить свободной, открытой жизнью, как я хотела, к сожалению, я не могла сделать этого в России. Мне нужно было найти другое место. И я это сделала.

У каждого свои взгляды, свой путь. Это моя жизнь, и это было моё решение о моей жизни, которое не повлияло ни на кого, кроме меня. Поэтому единственный пример, который я хочу дать людям, — это взять на себя ответственность и действовать ради собственной жизни. И если вы хотите что-то изменить, вам придётся это сделать. Если вы чувствуете себя прекрасно там, где вы есть, вы должны там оставаться. Просто нужно нести ответственность за свои действия и за свою жизнь. Вот и всё», — приводит слова Касаткиной The Guardian.