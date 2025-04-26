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Мэдисон Киз — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Мадриде

Мэдисон Киз — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Мадриде
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Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором встретятся американская теннисистка пятая ракетка мира Мэдисон Киз и россиянка Анна Калинская, занимающая 29-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча между Киз и Калинской, начало которого запланировано на 14:00 мск.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

По личным встречам у девушек равенство — 1-1. Мэдисон выиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022, а Анна победила три недели назад в третьем раунде Чарльстона — 6:2, 6:4.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

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