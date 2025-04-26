Гаэль Монфис прокомментировал снятие с «Мастерса» в Мадриде перед игрой с Рублёвым

42-й номер рейтинга ATP Гаэль Монфис объяснил причины снятия с грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. Во втором круге он должен был провести матч с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

«Я сильно болен. К сожалению, мне пришлось сняться с турнира. Я надеюсь, что всё быстро наладится. Я сообщу вам новости очень быстро», — сказал Монфис в видео, опубликованном в социальной сети.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с казахстанским теннисистом 75-й ракеткой мира Александром Бубликом. Напомним, россиянин является действующим чемпионом турнира в испанской столице.