Гаэль Монфис прокомментировал снятие с «Мастерса» в Мадриде перед игрой с Рублёвым
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42-й номер рейтинга ATP Гаэль Монфис объяснил причины снятия с грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. Во втором круге он должен был провести матч с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 18:25 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
Rt
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Я сильно болен. К сожалению, мне пришлось сняться с турнира. Я надеюсь, что всё быстро наладится. Я сообщу вам новости очень быстро», — сказал Монфис в видео, опубликованном в социальной сети.
В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с казахстанским теннисистом 75-й ракеткой мира Александром Бубликом. Напомним, россиянин является действующим чемпионом турнира в испанской столице.
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