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«Первые матчи будут очень трудными». Янник Синнер — о возвращении после дисквалификации

«Первые матчи будут очень трудными». Янник Синнер — о возвращении после дисквалификации
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём скором возвращении в ATP-тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Теперь, когда у нас осталось меньше месяца, мы тренируемся очень, очень усердно. Надеюсь, мы снова наберём обороты перед грунтовым сезоном. Мне, конечно, будет нелегко. Первые матчи будут очень трудными, но я надеюсь, что смогу вернуться в ритм, а потом посмотрим, как пойдёт.

В начале этих трёх месяцев я немного отдохнул от всей рутины, провёл время с семьёй, друзьями. Я занимался новыми делами и лучше узнавал себя. Думаю, это мне очень помогло», — приводит слова Синнера Tennis.com.

Напомним, Янник Синнер вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая, в ранге первой ракетки мира.

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