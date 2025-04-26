Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: этот год предоставляет мне историческую возможность завоевать 100-й титул

Новак Джокович: этот год предоставляет мне историческую возможность завоевать 100-й титул
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности завоевать 100-й титул в карьере.

«Надеюсь, в этом году мне удастся достичь этой цели. Это цель каждого турнира, в котором я участвую. Этот год предоставляет мне историческую возможность завоевать мой 100-й титул, добавить ещё одно достижение в мою карьеру. Однако побеждать непросто, особенно когда ты выступаешь на высочайшем уровне. В Майами я был очень близок к победе, но, к сожалению, этого не произошло. Я продолжаю работать над собой. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с уровнем игры: он был нестабильным – то вверх, то вниз. Моим главным приоритетом всегда были турниры «Большого шлема».

Я не играл в Мадриде три года, мне очень нравится выступать здесь, условия максимально подходят моему стилю игры. Посмотрим, удастся ли мне здесь показать свою лучшую игру. Первый раунд всегда самый сложный, в этом году я трижды проиграл на старте. Надеюсь выиграть больше матчей здесь и набрать форму», — сказал Джокович в эфире BB Tennis.

Материалы по теме
«Первые матчи будут очень трудными». Янник Синнер — о возвращении после дисквалификации
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android