Якуб Меншик стал в один ряд с Надалем и Джоковичем по одному из показателей на «Мастерсах»

23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал пятым с 2000 года игроком-тинейджером, которому удалось одержать более семи побед подряд на турнирах серии «Мастерс», сообщает Opta Ace.

Теннисисты-тинейджеры, одержавшие семь и более побед на «Мастерсах» (с 2000 года):

Рафаэль Надаль (Испания);

Новак Джокович (Сербия);

Карлос Алькарас (Испания);

Хольгер Руне (Дания);

Якуб Меншик (Чехия).

Напомним, 19-летний Меншик в марте стал победителем хардового «Мастерса» в Майами, одержав на турнире семь побед. В пятницу, 25 апреля, он продолжил свою победную серию на соревнованиях уровня ATP-1000, обыграв во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде американца Итана Куинна (7:6 (7:4), 6:1).