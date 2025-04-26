Якуб Меншик стал в один ряд с Надалем и Джоковичем по одному из показателей на «Мастерсах»
23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал пятым с 2000 года игроком-тинейджером, которому удалось одержать более семи побед подряд на турнирах серии «Мастерс», сообщает Opta Ace.
Теннисисты-тинейджеры, одержавшие семь и более побед на «Мастерсах» (с 2000 года):
- Рафаэль Надаль (Испания);
- Новак Джокович (Сербия);
- Карлос Алькарас (Испания);
- Хольгер Руне (Дания);
- Якуб Меншик (Чехия).
Напомним, 19-летний Меншик в марте стал победителем хардового «Мастерса» в Майами, одержав на турнире семь побед. В пятницу, 25 апреля, он продолжил свою победную серию на соревнованиях уровня ATP-1000, обыграв во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде американца Итана Куинна (7:6 (7:4), 6:1).
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