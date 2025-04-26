Андрей Рублёв рассказал о психологическом подходе к матчам

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об изменениях в своём психологическом подходе к матчам.

«Не так много [изменений], просто немного лучше, по-другому. Нужно понимать свою реакцию, помогает ли вам то, что вы делаете, или нет. Или если вам это нравится, или вызывает больше стресса, или вы даже не знаете, почему вы так реагируете, или что-то в этом роде. Нужно просто это понять. Если же вы не понимаете, почему так действуете, это не даёт вам хороших результатов, вы пытаетесь это изменить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

На этой неделе Рублёв принимает участие в «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где защищает титул.