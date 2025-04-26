Эмма Радукану: в Мадриде чувствовала себя не очень комфортно. Было сложно двигаться

49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) от украинки Марты Костюк.

«Сыграть два матча на грунтовом корте на открытом воздухе — это позитивно. Я бы сказала, что было довольно заметно, что я чувствовала себя не очень комфортно, но я могу это улучшить и могу над этим работать. И это мой второй полноценный грунтовый сезон и первый за три года.

Было очень сложно двигаться. Я скользила, но мне требовалось много времени, чтобы выходить из углов [корта] и после подачи. Я не совсем уверена, как это улучшить, но попробую поработать над этим на следующей неделе», — приводит слова Радукану Tennis365.