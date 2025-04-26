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Диана Шнайдер повесила двойную «баранку» Севастовой в третьем круге «тысячника» в Мадриде

Диана Шнайдер повесила двойную «баранку» Севастовой в третьем круге «тысячника» в Мадриде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она одержала разгромную победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой со счётом 6:0, 6:0.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Матч продолжался 45 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Севастовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.

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