Диана Шнайдер повесила двойную «баранку» Севастовой в третьем круге «тысячника» в Мадриде

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она одержала разгромную победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой со счётом 6:0, 6:0.

Матч продолжался 45 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Севастовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.