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Денис Шаповалов уверенно обыграл Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Денис Шаповалов уверенно обыграл Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче 1/32 финала он обыграл финалиста US Open — 2014 японца Кея Нисикори со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Канадский теннисист выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. Нисикори ни разу не подал навылет и не заработал ни одного брейк-пойнта. Также японец не совершил ни одной двойной ошибки.

Соперником Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде станет победитель матча между австралийским теннисистом седьмой ракеткой мира Алексом де Минором и итальянцем Лоренцо Сонего, занимающим 43-ю строчку в рейтинге ATP.

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