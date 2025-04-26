Денис Шаповалов уверенно обыграл Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Мадриде

30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче 1/32 финала он обыграл финалиста US Open — 2014 японца Кея Нисикори со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Канадский теннисист выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. Нисикори ни разу не подал навылет и не заработал ни одного брейк-пойнта. Также японец не совершил ни одной двойной ошибки.

Соперником Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде станет победитель матча между австралийским теннисистом седьмой ракеткой мира Алексом де Минором и итальянцем Лоренцо Сонего, занимающим 43-ю строчку в рейтинге ATP.