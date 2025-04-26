Диана Шнайдер впервые после Australian Open — 2025 выиграла два матча подряд

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала две победы подряд в матчах одиночного разряда впервые с января. В предыдущий раз россиянке это удалось на Australian Open — 2025, где она дошла до третьего круга соревнований.

Ранее сегодня, 26 апреля, 20-летняя Диана Шнайдер одержала разгромную победу над Анастасией Севастовой в третьем круге на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:0, 6:0. Матч продолжался 45 минут.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и действующей чемпионкой соревнований полькой Игой Швёнтек.