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Диана Шнайдер впервые после Australian Open — 2025 выиграла два матча подряд

Диана Шнайдер впервые после Australian Open — 2025 выиграла два матча подряд
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала две победы подряд в матчах одиночного разряда впервые с января. В предыдущий раз россиянке это удалось на Australian Open — 2025, где она дошла до третьего круга соревнований.

Ранее сегодня, 26 апреля, 20-летняя Диана Шнайдер одержала разгромную победу над Анастасией Севастовой в третьем круге на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:0, 6:0. Матч продолжался 45 минут.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и действующей чемпионкой соревнований полькой Игой Швёнтек.

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