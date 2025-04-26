Динара Сафина отреагировала на разгромную победу Шнайдер над Севастовой в Мадриде

Бывшая первая ракетка мира, а ныне тренер Динара Сафина прокомментировала победу своей подопечной Дианы Шнайдер в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Диана одержала разгромную победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой со счётом 6:0, 6:0.

— Мне кажется, Диана больше расскажет, чем я. Думаю, она сыграла хороший матч. Всё выполнила, по крайней мере что задумала.

— Опасались ли этой соперницы — Анастасии Севастовой?

— Мне кажется, любого соперника надо опасаться, потому что есть возможность, что она покажет лучшую игру, а при этом у тебя получится твой худший теннис. Но был план — выходить на корт с трезвой головой, выполнять свои задачи и не впадать в панику, — сказала Сафина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.