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Динара Сафина отреагировала на разгромную победу Шнайдер над Севастовой в Мадриде

Динара Сафина отреагировала на разгромную победу Шнайдер над Севастовой в Мадриде
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Бывшая первая ракетка мира, а ныне тренер Динара Сафина прокомментировала победу своей подопечной Дианы Шнайдер в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Диана одержала разгромную победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой со счётом 6:0, 6:0.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

— Мне кажется, Диана больше расскажет, чем я. Думаю, она сыграла хороший матч. Всё выполнила, по крайней мере что задумала.

— Опасались ли этой соперницы — Анастасии Севастовой?
— Мне кажется, любого соперника надо опасаться, потому что есть возможность, что она покажет лучшую игру, а при этом у тебя получится твой худший теннис. Но был план — выходить на корт с трезвой головой, выполнять свои задачи и не впадать в панику, — сказала Сафина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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