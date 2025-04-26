Алибек Качмазов вышел в финал челленджера в Южной Корее

185-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов вышел в финал на турнире серии «челленджер» в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале он обыграл представителя Японии Йосуке Ватануки (213-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время время Качмазов выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ватануки один эйс, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В финале турнира в Южной Корее Алибек Качмазов сыграет с австралийским теннисистом Джэйсоном Каблером (307-я ракетка мира).