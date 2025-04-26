Диана Шнайдер повторила достижение чемпионок «Шлема», победив со счётом 6:0, 6:0 в Мадриде

13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала четвёртой теннисисткой в истории турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), которой удалось одержать победу в матче со счётом 6:0, 6:0 в женском одиночном разряде. Сегодня, 26 апреля, она разгромила Анастасию Севастову из Латвии с двумя «баранками».

До Шнайдер со счётом 6:0, 6:0 в Мадриде побеждали чемпионки турниров «Большого шлема» — белоруска Виктория Азаренко, румынка Симона Халеп и американка Кори Гауфф. Отметим, что турнир в столице Испании проходит с 2009 года.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.