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Диана Шнайдер повторила достижение чемпионок «Шлема», победив со счётом 6:0, 6:0 в Мадриде

Диана Шнайдер повторила достижение чемпионок «Шлема», победив со счётом 6:0, 6:0 в Мадриде
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13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала четвёртой теннисисткой в истории турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), которой удалось одержать победу в матче со счётом 6:0, 6:0 в женском одиночном разряде. Сегодня, 26 апреля, она разгромила Анастасию Севастову из Латвии с двумя «баранками».

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

До Шнайдер со счётом 6:0, 6:0 в Мадриде побеждали чемпионки турниров «Большого шлема» — белоруска Виктория Азаренко, румынка Симона Халеп и американка Кори Гауфф. Отметим, что турнир в столице Испании проходит с 2009 года.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.

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