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Мирра Андреева вышла в 4-й круг турнира WTA-1000 в Мадриде, где может сыграть с Самсоновой

Мирра Андреева вышла в 4-й круг турнира WTA-1000 в Мадриде, где может сыграть с Самсоновой
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Френх один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.

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