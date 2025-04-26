Мирра Андреева вышла в 4-й круг турнира WTA-1000 в Мадриде, где может сыграть с Самсоновой

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она обыграла польку Магдалену Френх (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Френх один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.