Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, повесившей двойную «баранку»
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13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, выигравшей матч WTA с двумя «баранками». Сегодня. 26 апреля, она разгромила Анастасию Севастову (6:0, 6:0) из Латвии в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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Анастасия Севастова
А. Севастова
Матч продолжался 45 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Севастовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.
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