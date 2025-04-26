Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, повесившей двойную «баранку»

Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, повесившей двойную «баранку»
Комментарии

13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, выигравшей матч WTA с двумя «баранками». Сегодня. 26 апреля, она разгромила Анастасию Севастову (6:0, 6:0) из Латвии в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Матч продолжался 45 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Севастовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.

Материалы по теме
Самсонова в сете от 4-го круга Мадрида! Мирра и Диана победили! Сыграет и Хачанов. LIVE!
Live
Самсонова в сете от 4-го круга Мадрида! Мирра и Диана победили! Сыграет и Хачанов. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android