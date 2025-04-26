Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, повесившей двойную «баранку»

13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала шестой теннисисткой в 2025 году, выигравшей матч WTA с двумя «баранками». Сегодня. 26 апреля, она разгромила Анастасию Севастову (6:0, 6:0) из Латвии в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Матч продолжался 45 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Севастовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и полькой Игой Швёнтек.